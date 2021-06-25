Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video
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Eminönü’nde motorlu kurye ile çarpışan arabadan inen iki şahıs, kuryeyle kavga etti. Sözlü tartışmanın yerini yumruk ve tekmelere bıraktığı kavgada motorlu şahıs kaskını, üzerine yürüyen iki kişiye vurdu. Kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Olay dün saat 15.00 sıralarında Eminönü'nde yaşandı. Trafik ışıklarında motorlu kurye ile bir araç çarpıştı. Bunun üzerine arabadaki iki şahıs inerek kurye ile sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra sözlü tartışma yerini yumruk ve tekmelere bıraktı. Motorlu kurye kafasından çıkardığı kaskla bir şahsın kafasına vurdu. Bir süre kavga eden şahıslar motorlu kuryeyi yere yatırdı. Yerde tekmelemeye başlayan iki kişi çevredekilerin de müdahalesiyle daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Yerden kalkan motor sürücüsü ise motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı.