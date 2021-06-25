Video Yaşam Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video

Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video

Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video
25.06.2021 | 10:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video 03:09
Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video 25.06.2021 | 11:00
Özel fotoğraflarıyla şantaj yaptı, film gibi operasyonla yakalandı | Video 02:33
Özel fotoğraflarıyla şantaj yaptı, film gibi operasyonla yakalandı | Video 25.06.2021 | 11:00
Bayram öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' tutuklandı | Video 01:04
Bayram öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' tutuklandı | Video 25.06.2021 | 11:00
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy | Video 07:45
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy | Video 25.06.2021 | 10:30
Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum! 04:41
Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum! 25.06.2021 | 10:26
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Haziran 2021 Cuma atv izle! Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayında flaş gelişme 22:04
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Haziran 2021 Cuma atv izle! Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayında flaş gelişme 25.06.2021 | 10:22
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 01:54
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 25.06.2021 | 10:00
İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada! 03:53
İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada! 25.06.2021 | 09:46
Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video 01:07
Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video 25.06.2021 | 09:51
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 02:03
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 25.06.2021 | 09:46
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 03:45
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 25.06.2021 | 09:46
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 03:45
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 25.06.2021 | 09:25
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 04:07
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 25.06.2021 | 09:14
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı | Video 04:12
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı | Video 25.06.2021 | 08:49
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış | Video 01:40
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış | Video 25.06.2021 | 08:49
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:19
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 25.06.2021 | 08:49
Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 00:35
Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 25.06.2021 | 08:28
İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 05:00
İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 25.06.2021 | 08:28
İzmir'de dehşet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış 02:27
İzmir'de dehşet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış 25.06.2021 | 08:28
İstanbul'da genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti 01:20
İstanbul'da genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti 25.06.2021 | 08:26

Eminönü’nde motorlu kurye ile çarpışan arabadan inen iki şahıs, kuryeyle kavga etti. Sözlü tartışmanın yerini yumruk ve tekmelere bıraktığı kavgada motorlu şahıs kaskını, üzerine yürüyen iki kişiye vurdu. Kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün saat 15.00 sıralarında Eminönü'nde yaşandı. Trafik ışıklarında motorlu kurye ile bir araç çarpıştı. Bunun üzerine arabadaki iki şahıs inerek kurye ile sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra sözlü tartışma yerini yumruk ve tekmelere bıraktı. Motorlu kurye kafasından çıkardığı kaskla bir şahsın kafasına vurdu. Bir süre kavga eden şahıslar motorlu kuryeyi yere yatırdı. Yerde tekmelemeye başlayan iki kişi çevredekilerin de müdahalesiyle daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Yerden kalkan motor sürücüsü ise motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA