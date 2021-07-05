Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
04:46
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olup böyle kaçtılar | Video 05.07.2021 | 11:06
01:22
05:02
05:02
İstanbul Boğazı'ndan dev keşif gemisi geçti 05.07.2021 | 10:27
01:17
Son dakika! Bartın Amasra'da denizde hortum paniği! Korku dolu anlar 05.07.2021 | 10:34
01:48
SON DAKİKA: İskenderun açıklarında hortum! Korku dolu anlar kamerada 05.07.2021 | 10:34
01:11
Hırsız, penceresini açık gördüğü eve böyle girdi | Video 05.07.2021 | 10:27
00:58
04:42
00:50
Son dakika: İstanbul'da pazarda kadınların saç başa feci kavgası kamerada 05.07.2021 | 10:07
02:46
00:37
Iğdır’da motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı | Video 05.07.2021 | 09:56
03:33
Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada | Video 05.07.2021 | 09:49
04:42
06:10
Boğalar arenada, sahipleri tribünde kapıştı 05.07.2021 | 09:37
02:14
Kağıthane’deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında 05.07.2021 | 09:40
05:40
Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 05.07.2021 | 09:18
01:18
Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe 05.07.2021 | 09:36
Eminönü'nde bir handa, ortalığın savaş alanına döndüğü, iki grup esnaf arasındaki kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Rıza Paşa Han'da meydana geldi. Aynı bölgede iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü. Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı. Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.