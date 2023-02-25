Eminönü'nde su borusu patladı: Su metrelerce havaya fışkırdı! O anlar kamerada | Video
FATİH'te su borusu patladı. Metrelerce havaya yükselen su, ekiplerin boruya kazık çakmasıyla durduruldu.
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