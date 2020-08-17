Video Yaşam Emirgan’daki yangında işaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı | Video

Emirgan’daki yangında işaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı | Video

Emirgan’daki yangında işaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı | Video
17.08.2020 | 21:06

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İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Emirgan’da Yat Limanı’na 100 metre uzaklıkta bulunan ağaçlık alanda çıkan yangının atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. İşaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 16 Ağustos Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde meydana geldi. Emirgan Mahallesi'ndeki Yat Limanı'na 100 metre uzaklıkta bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açarak geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Kamera görüntüleri hemen incelemeye alındı. Yangının, çevreden atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyen kişinin açık kimliği belirlendi. Vahap Ç. isimli şüpheli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

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