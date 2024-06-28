Emlakçı ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdı | Video
Nevşehir'de yapım aşamasındaki inşaatlardaki evlerle beraber farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi yakalandı.
"3 EV ALDIM, HİÇBİRİNDE OTURAMADIM"
Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, adliye önünde yaptığı açıklamada, "3 ev aldık. Hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" dedi. İstanbul'da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da; "ilgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için de ayrıca sevinçliyim" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram skunk ele geçirildi | Video 28.06.2024 | 12:46
03:05
Emlakçı ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdı | Video 28.06.2024 | 12:45
05:22
06:50
01:24
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 28.06.2024 | 12:32
01:00
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 28.06.2024 | 12:22
02:20
02:06
01:29
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 28.06.2024 | 11:23
00:47
Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 28.06.2024 | 11:22
01:31
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video 28.06.2024 | 11:05
00:12
03:39
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 28.06.2024 | 10:48
06:09
00:12
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 28.06.2024 | 10:28
03:00
Adana'yı karıştıran 'Sapıktır' ilanı | Video 28.06.2024 | 10:13
01:29
04:04
02:30
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 28.06.2024 | 09:27
03:57
Adana'da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı kamerada | Video 28.06.2024 | 09:15