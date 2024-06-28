Emlakçı ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdı | Video 28.06.2024 | 12:45 Nevşehir'de yapım aşamasındaki inşaatlardaki evlerle beraber farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir'de emlakçılık A.K.İ., kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL gelir elde ettiği öğrenildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir inşaat firmasınca dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Emlak firma sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir adliyesine sevk edildi.Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, adliye önünde yaptığı açıklamada, "3 ev aldık. Hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" dedi. İstanbul'da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da; "ilgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için de ayrıca sevinçliyim" ifadelerini kullandı.