Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Lunaparkta çocuğunu balerine bindirmeyen görevliye silah çekti | Video 15.09.2021 | 15:00
01:30
Kızını taciz edene ceza vermek istedi yanlış adam öldürüldü | Video 15.09.2021 | 14:58
05:04
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video 15.09.2021 | 14:34
04:33
04:56
02:13
00:41
Saldırmaya çalıştığı yetmedi, tehditler savurdu | Video 15.09.2021 | 14:03
07:40
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 15.09.2021 | 13:54
01:05
04:10
02:48
00:19
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 15.09.2021 | 13:11
00:12
Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 15.09.2021 | 13:11
02:44
Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü | Video 15.09.2021 | 12:59
02:11
Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video 15.09.2021 | 12:59
05:17
02:27
07:24
00:15
Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video 15.09.2021 | 11:51
04:14
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 15.09.2021 | 11:39
Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, Antalya ve Muğla’da etkili olan orman yangınında yeşil vatanı korumak için canla başla çalışmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, yangında görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verdiği “Alevlere Göğsünü Siper Edenler Anlatıyor. Bu gayret söndürdü, bu birlik yeşertecek” konulu belgeselini sosyal medya hesabından yayınladı.