Video Yaşam Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video
15.09.2021 | 13:54

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Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, Antalya ve Muğla’da etkili olan orman yangınında yeşil vatanı korumak için canla başla çalışmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, yangında görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verdiği “Alevlere Göğsünü Siper Edenler Anlatıyor. Bu gayret söndürdü, bu birlik yeşertecek” konulu belgeselini sosyal medya hesabından yayınladı.

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