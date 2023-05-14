Emniyet kemeri arkadan takılı olan araçtan yola fırladılar: 4 yaralı | Video 14.05.2023 | 16:58 İZMİT'te şerit değiştirme hatası nedeniyle kavşakta 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yola savrulurken, hafif ticari aracın emniyet kemerlerinin arkadan bağlı oluğu görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 14.30 sıralarında Kabaoğlu Mahallesi Sekbanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Hatalı şerit değiştirme nedeniyle aynı yönde ilerleyen Ömer Berkant İnce idaresindeki otomobil, Hakan Abalı idaresindeki otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki bariyer ve refüje çarparak durabildi. Kaza anında hafif ticari araç içerisinde 2 kişi araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı çevrede bulunan hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Yaralıların yola savrulduğu hafif ticari aracın emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.