Video Yaşam Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

06.05.2022 | 16:34

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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıyan bir araca operasyon yaptı. Araçta yapılan aramada emniyet kemeri tertibatına zulalanmış 500 bin lira değerinde 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyoneti takibe aldı. Kayseri-Ankara Karayolunda durdurulan kamyonette narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın emniyet kemeri tertibatının sökülmesiyle birlikte buraya gizlenmiş 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 500 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken kamyonette bulunan 2 yabancı uyruklu kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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