Emniyet şeridine reflektör yerine kasa koyunca yaşanan kaza kamerada | Video 11.05.2025 | 10:48 Esenyurt'ta bir motosikletlinin hızla emniyet şeridinde duran kamyonete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. O anlar bir başka motosikletlinin kamerasından saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Mayıs günü Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza yapan bir kamyonet emniyet şeridinde durdu. Kamyonet şoförü, aracın arkasına reflektör koymak yerine plastik bir kasa koydu. Bunun üzerine emniyet şeridinde hızla giden bir motosikletli duran kamyoneti geç fark etti. O esnada kaza yapmamak için manevra yapan motosikletli, önce kamyonete ardından ise sağ şeritte giden bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendi.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anları başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletlinin duran kamyoneti fark edip sola manevra yapmaya çalıştığı sırada önce kamyonete ardından şeridinde giden bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kazada, motosiklet sürücüsünün yardımına diğer vatandaşlar koşarken, sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi.