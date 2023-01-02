Video Yaşam Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video
Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video

Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video

02.01.2023 | 16:31

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Antalya Emniyeti, sahte ve kaçak içki operasyonu için düğmeye bastı. 20 farklı adrese yapılan baskında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 10 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak/sahte alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik toplam 20 adreste, 20 ekip ve 65 personelin katılımıyla operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 403 litre kaçak/sahte alkol, 69 adet bandrol, bin 283 adet alkol yapımında kullanılan muhtelif malzeme (şişe, etiket, kapüşon, aroma vb.), çok sayıda kaçak elektronik sigara, tütün, sigara sarma kağıdı, puro ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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