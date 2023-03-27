Emniyetten 23 ekiple şok asayiş uygulaması | Video
Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada sürücülere GBT sorgusu yapılırken, kurallara uymayan araçlar ise denetlendi.
Anlık devam eden şok uygulamaların ise aralıksız süreceği öğrenildi.
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