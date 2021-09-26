Emniyetten dev "Benjamin" operasyonu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:40
Emniyetten dev "Benjamin" operasyonu | Video 26.09.2021 | 14:49
01:27
Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.09.2021 | 14:34
01:55
00:58
Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video 26.09.2021 | 14:34
01:10
TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 26.09.2021 | 12:45
03:32
01:15
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 26.09.2021 | 12:45
02:33
00:33
Ampute Şampiyonları "Emniyet" ile uçtu | Video 26.09.2021 | 12:53
01:45
Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı | Video 26.09.2021 | 12:45
00:30
Neslihan Atagül gaza bastı, Murat Dalkılıç jet-skiden böyle düştü | Video 26.09.2021 | 12:45
04:38
30 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı | Video 26.09.2021 | 11:35
04:43
Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video 26.09.2021 | 11:15
06:14
Balıklıgöl hikayesinin nakşedildiği tespih yüz bin liraya satışta | Video 26.09.2021 | 11:02
02:00
37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama | Video 26.09.2021 | 11:01
03:08
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı | Video 26.09.2021 | 10:49
03:09
02:04
01:56
01:42
Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı | Video 26.09.2021 | 10:29
Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden “sahte para” kullanıcı adıyla hesap açan ve bu sayfalar üzerinden üretilen sahte paraların para sayma makinesi ve banka ATM’lerinden geçtiğine yönelik paylaşımlar yapan örgüt çökertildi. Üretilen sahte paraları zincir marketler ile sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak veya alışveriş merkezlerinde döviz kabul eden giyim mağazaları üzerinden piyasaya süren örgütün bugüne kadar 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya sürdüğü öğrenildi.
Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden "sahte para" kullanıcı adıyla hesap açan ve bu sayfalar üzerinden üretilen sahte paraların para sayma makinesi ve banka ATM'lerinden geçtiğine yönelik paylaşımlar yapan örgüt çökertildi. Üretilen sahte paraları zincir marketler ile sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak veya alışveriş merkezlerinde döviz kabul eden giyim mağazaları üzerinden piyasaya süren örgütün bugüne kadar 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya sürdüğü öğrenildi.