Emniyetten dev "Benjamin" operasyonu | Video

Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden “sahte para” kullanıcı adıyla hesap açan ve bu sayfalar üzerinden üretilen sahte paraların para sayma makinesi ve banka ATM’lerinden geçtiğine yönelik paylaşımlar yapan örgüt çökertildi. Üretilen sahte paraları zincir marketler ile sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak veya alışveriş merkezlerinde döviz kabul eden giyim mağazaları üzerinden piyasaya süren örgütün bugüne kadar 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya sürdüğü öğrenildi.

Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden "sahte para" kullanıcı adıyla hesap açan ve bu sayfalar üzerinden üretilen sahte paraların para sayma makinesi ve banka ATM'lerinden geçtiğine yönelik paylaşımlar yapan örgüt çökertildi. Üretilen sahte paraları zincir marketler ile sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak veya alışveriş merkezlerinde döviz kabul eden giyim mağazaları üzerinden piyasaya süren örgütün bugüne kadar 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya sürdüğü öğrenildi.