Emniyet'ten videolu mesaj: "Görev tamam!" | Video
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan 76 yaşındaki Cevahir Yadikar, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan videolu paylaşımda o anlara yer verilerek "Görev tamam! Karlı yollar bize engel değil" mesajı verildi.