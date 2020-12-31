Emniyet'ten videolu mesaj: "Görev tamam!" | Video

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan 76 yaşındaki Cevahir Yadikar, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan videolu paylaşımda o anlara yer verilerek "Görev tamam! Karlı yollar bize engel değil" mesajı verildi.