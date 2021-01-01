Emniyet'ten yılbaşı mesajı | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) 81 ilde görev başında olan polis ekiplerinden yılbaşı mesajlarını paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari... Ağrı... Mardin... Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var..#MutluYıllar" denildi.