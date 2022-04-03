En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video
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Düzce’de Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinden yanlış şeride giren tır sürücüsü geri geri gelirken muavinlik yapan babasını ezdi. Yaşlı adam oğlunun kullandığı tırın altında hayatını kaybetti.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın olduğu yere gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparken, talihsiz adamın cesedi ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.