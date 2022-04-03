Video Yaşam En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video
En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video

En acı kaza! Muavinlik yapan baba oğlunun kullandığı tırın altında can verdi | Video

03.04.2022 | 08:35

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Düzce’de Tem otoyolu Kaynaşlı gişelerinden yanlış şeride giren tır sürücüsü geri geri gelirken muavinlik yapan babasını ezdi. Yaşlı adam oğlunun kullandığı tırın altında hayatını kaybetti.

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Kaza; sabah saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaynaşlı gişelerinden TEM otoyoluna giren Miktad E.'nin kullandığı 61 K 8966 plakalı tır, Ankara istikametine girmesi gerekirken yanlışlıkla İstanbul yönüne giden şeride girdi. Kısa sürede yanlış yöne girdiğini fark eden tır sürücüsü Miktad E., otoyolda geri gelmek istedi. Bu esnada baba Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için tırdan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken baba Niyazi Erdoğan'ı ezdi. Yaşlı adam tırın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. tırı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti. Babasının gelmediğini görünce aramaya başladığında yol kenarında babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sürücü Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın olduğu yere gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparken, talihsiz adamın cesedi ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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