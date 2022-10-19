'En çok nefret ettiğim ülke Türkiye' diyen Yunan genç, 'Neden?' sorusu karşısında suspus oldu | Video
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Sokak röportajında mikrofon uzatılan Yunan genç, "En çok nefret ettiğin ülke hangisi?" sorusuna 'Türkiye' cevabını verdi. Aynı genç, muhabirin, "Neden?" sorusu karşısında ise suspus oldu.