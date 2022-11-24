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OTOMATİK OYNAT
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Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 24.11.2022 | 18:03
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.11.2022 | 16:54
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Silifke'de yağışla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı | Video 24.11.2022 | 15:39
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Kapkaç çetesi, polisin 350 saatlik kamera takibi sonucu çökertildi | Video 24.11.2022 | 15:38
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Depremin ardından oluşan yarıklar böyle görüntülendi | Video 24.11.2022 | 15:03
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Sancaktepe’de metro inşaatı alanında iş kazası | Video 24.11.2022 | 14:04
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Bakırköy'de İETT dehşeti: 4 yaralı | Video 24.11.2022 | 15:07
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İstiklal Caddesi’nde iki grup bıçaklarla birbirine saldırdı | Video 24.11.2022 | 14:04
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30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! Müge Anlı, Melike Balaman'ı buldu | Video 24.11.2022 | 13:54
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Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Israrlı takip şiddet türüdür ve suçtur" | Video 24.11.2022 | 13:37
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Sultangazi'de yaya ile sürücünün kavgası kamerada | Video 24.11.2022 | 12:31
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İstanbul'daki barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranı | Video 24.11.2022 | 12:31
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PKK'nın şehit ettiği Ayşenur öğretmen unutulmadı | Video 24.11.2022 | 12:30
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Haluk Levent: "Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var" | Video 24.11.2022 | 12:40
Endonezya’nın Batı Java eyaletinde meydana gelen deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 6 yaşındaki bir çocuk enkaz altından 2 gün sonra sağ çıkarıldı.