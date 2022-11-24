Video Yaşam Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video

Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video

24.11.2022 | 18:03

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Endonezya’nın Batı Java eyaletinde meydana gelen deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 6 yaşındaki bir çocuk enkaz altından 2 gün sonra sağ çıkarıldı.

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