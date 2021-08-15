Endonezyalı Kartini, sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük’e geldi | Video

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Sezgin Solak (32) uygulama üzerinden tanıştığı Endonezyalı Kartini ile dünyaevine girdi. Eşi Solak için 10 bin 112 kilometre uzaklıktaki ülkesini bırakan Kartini Türk kültürüne ayak uydurmaya çalışıyor.

Safranbolu ilçesinde bulunan bir otelin restoranın da çalışan 32 yaşındaki Sezgin Solak, uygulama üzerinden Endonezyalı Kartini ile tanıştı. 1.5 yıl boyunca görüntülü konuştuktan sonra birbirini tanıyan çift evlilik kararı aldı. Ailelerinde tanışmasının ardından 2020'nin aralık ayında Türkiye'ye gelen Kartini ve Solak çifti geçtiğimiz Ocak ayında nikah kıydı.

Solak çifti geçtiğimiz hafta düğün yaparak dünyaevine girerken eşi için ülkesini bırakarak 10 bin 112 kilometre uzaklıktaki Karabük'e gelen Kartini Türk kültürüne ayak uydurmaya çalışıyor.

'UYGULAMA ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR'

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Sezgin Solak, 3 yıl önce Endonezya'ya tatil amaçlı gittiğini ve oranın halkı ile kültürlerinden çok memnun kaldığını belirterek "Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya uygulaması vasıtasıyla eşimle tanıştım. Önce mesaj attım. Daha sonra mesajımı gördü ve konuşmaya başladık. Daha sonra görüntülü konuşmalarla 1.5 yıl falan konuşup birbirimizi tanıdık" dedi.

Ailelerin tanıştıktan sonra olumlu karşıladıklarını ifade eden Solak, tanışmadan sonra evlenme kararı aldıklarını söyledi.

Kız isteme merasiminin görüntülü görüşme kanalıyla gerçekleştiğini söyleyen Solak, "Kız isteme olayı oldu, kabul ettiler. Uzak olsa bile güvendiler ve kızlarını ülkeme gönderdiler. Ocak 2021 tarihinde nikahımızı yaptık, 1 hafta önce de düğünümüzü yaptık. Çok şükür mutluyuz" diye konuştu.

Eşi Kartina'nın ilk zamanlar zorluk yaşadığını aktaran Solak, zamanla Türk kültürüne adapte olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Uygulama aracılığıyla tanıştığı eşi Sezgin Solak'a güvendiğini aktaran Endonezyalı Kartini ise aileler tanıştıktan sonra kabul ettiklerini dile getirerek, "Ben evlenmek için Türkiye'ye geldim. Nikah yaptıktan sonra düğün yaptık. İlk başlarda zorlandım ama alıştım. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Türk danslarını çok beğendiğini kaydeden Kartini, "Ailemi çok özlüyorum ama telefonla sık sık görüşüyoruz. Sonra eşimle birlikte gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kartini, Türk yemeklerine alıştığını ve en kolay yaptığı yemeklerin çorba ve pilav olduğunu söyledi.