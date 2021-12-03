Video Yaşam Engeliler gününde yüreklere dokunan dans | Video
Engeliler gününde yüreklere dokunan dans | Video

Engeliler gününde yüreklere dokunan dans | Video

03.12.2021 | 16:13

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Adana'da Gönüllü Anneler Derneği tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile görme engelli Müberra Çevik'in dansı damga vurdu. Müdür ve Müberra'nın dansını izleyen ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Gönüllü Anneler Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farkımı Fark Et, Benimle Dans et" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında engelli çocuklar protokol üyeleri ile dans etti. Görme engelli Müberra Çevik ise Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ile birlikte sahne aldı. "Seni ne çok sevdiğimi" adlı parça eşliğinde muhteşem bir dans gösterisi sergileyen ikili, salonda uzun süre alkışlandı. Müberra'nın dansını izleyen ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"DANSLA FARKINDALIK MESAJI VERDİK"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda görme engelliler için farkındalık mesajı verdiklerini belirten Adana Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer; "Albinizm hastası ve yüzde 80 görme engelli kızımız Müberra ile etkinlikte birlikte sahne aldık. Aslında ben dans etmeyi çok bilmiyorum. En son 20 yıl önce kendi düğünümde eşimle dans etmiştim. Ama bu programda bana dans edeceğim söylenince, konu birde engelli çocuklarımız için farkındalık olunca hiç tereddütsüz kabul ettim. Yeter ki engelli yavrularımızın yüzü gülsen onlara moral olsun. Programda Müberra'nın mutluluğu gerçekten muhteşemdi. Engeller sadece zihinde ve gönülde olmasın. Onun dışında tüm engeller ortadan kaldırılabilir. Bu programla aslında bir farkındalık mesajı verildi. Yüreklere dokunan bir etkinlik oldu" diye konuştu.

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