Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video 22.06.2023 | 08:49 Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücü yakalandı. Sürücüye 951 TL para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Marmaray istasyonunda geçtiğimiz günlerde engelli asansörüne motosikletiyle binen bir sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. İsmi A.F.G olduğu öğrenilen sürücüye "Motosikleti Yayaların Kullanımına Ayrılmış Yerlerde Sürmek" 951 TL adli işlem yapıldı.