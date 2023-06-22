Video Yaşam Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video
Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video

Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası | Video

22.06.2023 | 08:49

Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücü yakalandı. Sürücüye 951 TL para cezası kesildi.

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Küçükçekmece Marmaray istasyonunda geçtiğimiz günlerde engelli asansörüne motosikletiyle binen bir sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. İsmi A.F.G olduğu öğrenilen sürücüye "Motosikleti Yayaların Kullanımına Ayrılmış Yerlerde Sürmek" 951 TL adli işlem yapıldı.

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