Video Yaşam Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video
Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video

Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video

27.12.2021 | 17:06

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Ankara'da engelli çocuğu ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi'ne giden bir babanın, merkezden çıktıktan sonra yere düşen çocuğuna tekme attığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

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