Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video
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Bahçelievler’de polis olma hayali olan engelli çocuk, doğum gününü mahalle muhtarının girişimleri sayesinde görevi başındaki polis abileriyle birlikte kutladı. Polis aracına binerek hayalini gerçekleştiren engelli çocuğun doğum günü sürprizi renkli görüntüler oluşturdu.
Bahçelievler'de büyüdüğünde polis olmak isteyen engelli 6 yaşındaki Mehmet Sezgin'in hayali kısa süreliğine Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı Selami Aykut'un girişimleriyle gerçek oldu. Bahçelievler Siyavuşpaşa mahalle sakini Hatice Sezgin, Mahalle Muhtarı Selami Aykut'u arayıp, 8 yaşındaki oğlu Mehmet Sezgi'nin doğum günü olduğunu ve yüzde 64 engelli olduğunu belirterek, "Oğlunun hayalinin bir polis memuruyla sohbet etmek ve polis aracına binmek olduğunu" söyledi. Bunun üzerine mahalle muhtarı Sezgin'in evine gelerek, onu alıp Şirinevler Meydanda görev yapan çevik kuvvet polislerinin yanına götürdü. Polisleri karşısında gören engelli çocuğun mutluluğu gözlerinden okunurken, polis abilerle Mehmet'le yakından ilgilendi. Engelli çocuğun doğum günü olduğunu öğrenen polisler Mehmet Sezgini polis aracına bindirerek, ona sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Mehmet Sezgin polis aracında otururken, bir polis elinde yaş pastayla küçük çocuğun yanına gelerek doğum gününü kutladı. Engelli çocuğa düzenlenen doğum günü sürprizi ise renkli görüntüler oluşturdu.