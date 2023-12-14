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Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video

Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video

14.12.2023 | 10:22

Gaziantep’te yaşayan Ahmed Halil, engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği cüzdanındaki 7 bin doları minibüsle hastaneye giderken çaldırdı. Hırsızlık anları ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdığını ileri süren yabancı uyruklu Ahmed Halil, kameraların incelenerek şahısların bulunmasını istedi.

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Olay, 11 Aralık 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi seferi yapan 27 H 0293 plakalı minibüste gerçekleşti. Şahinbey ilçesinde, 7 bin Dolar'ının çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili konuşan mağdur Ahmed Halil, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarının incelenip şahısların bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"PARAMI ÇALAN HIRSIZ BENİM DEĞİL HASTA OLAN ENGELLİ ÇOCUĞUMUN HAKKINI YEDİ"
Otobüse bindiklerini ve dakikalar içerisinde 7 bin Dolar'ının çalındığını söyleyen Yabancı uyruklu Ahmed Halil, "Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ailecek Türkiye'ye geldik. 7 senedir Gaziantep'teyiz ve inşaatta çalışıyorum. Dün engelli çocuğumuzu hastaneye götürmek için otobüse bindik ve parayı çantamıza koyduk. Biliyorsunuz ki çanta banka gibidir. Bizde paramızı her zaman çantamızda taşıyorduk. Otobüse 2 dakikalığına bindik ve otobüste o an çok kalabalıktı. Sonrasında otobüsten indiğimizde 7 bin dolar paramızın olmadığını fark ettik. Benim paramı çalan hırsız benim hakkımı değil hasta olan engelli çocuğumun hakkını yedi. Ben çocuklarım için çalışıyorum o kadar emek vererek biriktirdiğim param bir anda çalındı. Alın teriyle biriktirdiğim paramı geri getirmesini istiyorum" dedi.

Yabancı uyruklu oldukları için Türkiye bankalarının kendilerine hesap açmadığını belirten Ahmed Halil, yanlarında muhafaza etmek zorunda oldukları birikimlerinin bir anda yok olduğunu söyledi.

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