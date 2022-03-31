Engelli vatandaşın evini talan edip, ev kapısını bile çaldılar | Video

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Tekirdağ Çorlu’da bedensel engelli vatandaşın tek başına yaşadığı kiralık evin kapısı çalındığı öne sürüldü. Hırsızların içeriyi de talan ettiğini ifade eden Demir Çelik, “Eve geldiğimde kapıyı göremeyince şok oldum, oturup ağladım” diye konuştu.
Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, "Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.