Video Yaşam Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video
Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video

Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video

09.12.2022 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Çırağan Sarayı’nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video 00:21
SON DAKİKA! Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video 09.12.2022 | 11:14
Kocaeli’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 157 şüpheli tutuklandı | Video 02:53
Kocaeli'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı | Video 09.12.2022 | 10:29
İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu | Video 01:10
İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu | Video 09.12.2022 | 11:04
Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video 03:13
Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video 09.12.2022 | 10:28
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video 00:37
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video 09.12.2022 | 10:28
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:25
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 09.12.2022 | 10:27
Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05:09
Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 09.12.2022 | 10:14
Sancaktepe’de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:47
Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.12.2022 | 09:54
İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video 02:27
İstanbul’un göbeğindeki uyuşturucu serasına baskın! Kavanozlardan 15 kilogram marihuana çıktı | Video 09.12.2022 | 09:49
İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ ve ’tefecilik’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:49
Samsun’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 01:34
Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:40
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 00:16
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 09.12.2022 | 09:17
Pendik’te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 04:10
Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:43
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 01:48
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 00:29
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 03:02
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59

Arnavutköy’de sokakta yürüyen 2 kardeş iddiaya göre enişteleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aile arasında geçmiş zamanlardan kalan husumet nedeni ile gerçekleştiği düşünülen saldırı ile ilgili polis ekipleri, geniş bir çalışma başlatırken yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, enişteleri ile daha önceden yaşadıkları bir problem nedeniyle husumetleri olan İsa ve Ömer Yıldız kardeşler evlerine gitmek için girdikleri bir sokakta hafif ticari aracın içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Yapılan saldırı sonucunda Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen eniştenin peşine düştü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA