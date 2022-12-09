Enişte dehşet saçtı! Yolda yürüyen iki kardeş kurşunların hedefi oldu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video 09.12.2022 | 11:14
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Kocaeli'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı | Video 09.12.2022 | 10:29
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İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu | Video 09.12.2022 | 11:04
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00:37
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video 09.12.2022 | 10:28
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5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:25
01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:28
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 09.12.2022 | 10:27
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Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 09.12.2022 | 10:14
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Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.12.2022 | 09:54
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İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:49
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Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:40
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Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 09.12.2022 | 09:17
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Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
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Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
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İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
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Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
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Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59
Arnavutköy’de sokakta yürüyen 2 kardeş iddiaya göre enişteleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aile arasında geçmiş zamanlardan kalan husumet nedeni ile gerçekleştiği düşünülen saldırı ile ilgili polis ekipleri, geniş bir çalışma başlatırken yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.