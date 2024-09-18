Enişteden kayınbiraderlere silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı | Video
Gaziantep'te bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 2 kayınbiraderini silahla yaraladı.
ENİŞTE KAYINBİRADERLERE ATEŞ ETTİ
Kavga sırasında madde bağımlısı olduğu öne sürülen enişte Abdullah K.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'ya isabet etti. Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden Metin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırganın kaçtığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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