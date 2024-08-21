Eniştesine kurşun yağdırıp araç ile üzerinden geçti! Kayseri'de kan donduran cinayet kamerada...
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü.
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