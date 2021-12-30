Video Yaşam Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video
Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı!

Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video

30.12.2021 | 13:35

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İstanbul Sarıyer'de tartıştığı eniştesini göğsünden silahla yaralayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadesinde tartıştık ateş ettim dediği öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık günü Bahçeköy Mahallesi'nde yaşanan ve 48 yaşındaki Ünsal Köse'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı. Köse, olay günü akşam saatlerinde, aile apartmanının bodrum katındaki plastik atölyesi olarak kullandığı iş yerinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu.

MİRAS DAVASI VARMIŞ

Yapılan incelemede Köse'nin, eşinin erkek kardeşi olan Mustafa B. (46) ile miras ve para meselelerinden dolayı zaman zaman tartışma yaşadıkları, Mustafa B. hakkında 2020 yılı içerisinde uzaklaştırma kararının da çıkartıldığı belirlendi. Bunun üzerine olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen Mustafa B, polis ekipleri tarafından olaydan yaklaşık 12 saat sonra Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

"SİNİRİME HAKİM OLAMADIM"

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen zanlının ilk sorgusunda, eniştesi Ünsal Köse'yle konuşmak için iş yerine gittiğini, aralarında tartışma çıkmasının ardından sinirine hakim olamayarak üzerindeki silahla göğsüne ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Zanlı Mustafa B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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