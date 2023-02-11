Enkaz alanında mutluluk gözyaşları! Azerbaycan kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 gün sonra enkazdan sağ çıkardı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde arama kurtarma için dünyanın dört bir yanından onlarca kurtarma ekibi Türkiye'ye akın etti. Kardeş ülke Azerbaycan da ilk yardıma koşan ülke oldu. Azerbaycan'dan gelen bin kişilik ekip özellikle Kahramanmaraş'ta onlarca vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardı. Azerbaycan'lı ekibin görüntüleri ekrana böyle yansıdı.
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