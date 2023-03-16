Enkaz altında kalan kaplumbağasını 38 gün sonra canlı olarak buldu | Video
Değerli eşyalarını almak için ağır hasarlı evlerine giren depremzede içeride gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Deprem anında evde bırakmak zorunda kaldıkları kaplumbağayı tam38 gün sonra canlı halde bulan depremzede, “Bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti” dedi. Depremzedenin ailesiyle birlikte yaşadığı evin enkaza dönmüş görüntüsü ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
"BU KADAR ENKAZIN İÇİNDE BİZİ MUTLU ETTİ, ŞU AN BİZİ GÜLÜMSETTİ"
Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, "Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Onu aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel bir figür. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak'ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce. Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. İşte yaşıyor, bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Bize moral bu, motivasyon. Bina dışarıdan böyle gözüküyor ama içi enkaz, bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Onun etrafı da hep duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten, duvar yok, içeride sadece kolonlar var. "Kapkap"ımız bu, "Kapkap" bunun adı. Şimdi Şafak "Kapkap" ile birazcık burayı unutacak. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder" dedi.
"KAPKAP"IN CANLI HALDE BULUNDUĞU O DAİRE GÖRÜNTÜLENDİ
Serpil Rüşvanlı'nın, "Kapkap" isimli kaplumbağayı 38 gün sonra sağ halde bulduğu dairenin görüntüsü de cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntüde, evdeki tüm duvarların yıkıldığı, eşyaların da kullanılamayacak hale geldiği görüldü.
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