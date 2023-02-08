Video Yaşam Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran sözler: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü" | Video
Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran sözler:

Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran sözler: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü" | Video

08.02.2023 | 12:29

Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), Hatay’da depremin üçüncü gününde 1’i çocuk 3 kişiyi enkazından altından kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ederken, deprem bölgesinden umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Çekmeköy Arama Kurtarma Ekipleri (ÇEKUT), Hatay'da yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında 1 çocuk ve 2 kadını enkaz altından çıkardı. Enkazdan çıkarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altında kalan Muhammet isimli küçük çocuğun ekiplere, "Deprem oldu burada, bütün her şey üstümüze döküldü" diyerek 'baba' diye seslenmesi duygusal anlar yaşattı. Enkaz altında sıkışan kadınlardan birinin ise arama kurtarma ekiplerine 'Allah sizden razı olsun' diye bağırdığı duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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