Enkaz altından 13. saatte çıkarılan Hatice ile kurtarma ekibinin duygusal buluşması | Video

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremin 13. saatinde enkaz altından kurtarılan 23 yaşındaki Hatice Töremen, kendisini ve 2,5 yaşındaki kızı Hilal'i sağ salim kurtaran ekiple hastane odasında buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşma sonrası Hatice Töremen ile kurtarma ekibinden Serkan Emre o anları ilk kez anlattı.