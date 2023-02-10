Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi’yle hayata tutundu | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altından arama kurtarma ekiplerince çıkarılan bir vatandaş Bakara Suresi’ni okuyarak hayata tutundu.
Enkaz altından çıkartılan şahıs daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.
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