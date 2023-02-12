Enkaz başında yorgunluğunu unutan ekiplerin yürek ısıtan görüntüleri... | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uyku nedir bilmeden günlerce mücadele eden arama kurtarma ekiplerinin sosyal medyadaki görüntüleri yürekleri ısıttı. Araç içerisinde bir başka bölgeye nakledilirken yorgunluktan uyuyan ekipler kameraya yansıdı.
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