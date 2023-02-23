Video Yaşam Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk böyle görüntülendi | Video
Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk böyle görüntülendi | Video

Enkaz taşıyan hafriyat kamyonlarının oluşturduğu kuyruk böyle görüntülendi | Video

23.02.2023 | 16:34

Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yüzlerce harfiyat kamyonunun boş alana mekik dokuduğu o anlar drone ile havadan görüntülendi.

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