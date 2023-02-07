Enkazda mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 09:40 Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

10 ili etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gece boyu da arama kurtarma çalışmaları sürdü. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ekipler enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kırıkkale'den gelen itfaiye ekibi de Pazarcık ilçesinde kurtarma çalışması yaparken ses duydu. Sese yönelen ekipler, sabah karşı 05.00 sıralarında biri çocuk 2 kişiye ulaşarak kurtardı.Sağ olarak kurtarılan 2 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye sevk edildi.