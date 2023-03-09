Video Yaşam Enkazda yakınlarının hatıralarını arayan vatandaş, bulduğu 150 bin değerindeki ziynetleri emniyete teslim etti | Video
Enkazda yakınlarının hatıralarını arayan vatandaş, bulduğu 150 bin değerindeki ziynetleri emniyete teslim etti | Video

Enkazda yakınlarının hatıralarını arayan vatandaş, bulduğu 150 bin değerindeki ziynetleri emniyete teslim etti | Video

09.03.2023 | 12:09

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da Bağlar ilçesinde 4 bina çökmüştü. Bu binaların enkazından geriye acı dolu hatırlar içinde yakınlarının eşyasını arayan bir vatandaş, bulduğu 150 bin lira değerindeki ziynetleri emniyete teslim etti.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Diyarbakır'da enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, enkaz altında kalan eşyalar Bağlar Belediyesi tarafından toplanıp atık geliştirme merkezinde bir araya getirildi. Eşyaları almaya gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
Bağlar İlçesi'ndeki Serin 2 Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden yakınlarına ait hatıra eşyaları arayan adliye personeli olduğu öğrenilen N.Y.B. adından bir kadın, poşet ve çorap içerisinde saklanmış 1 adet püsküllü bileklik kolye altın,8 çeyrek altın,3 burma bilezik,2 küpe, "canım sevgilim" yazılı 1 adet yüzük,3 bin 500 Euro değerinde para,1 adet devlet demir yolları ibareli köstekli saat buldu. Duyarlı vatandaş, bulduklarını tutanak tutarak belediye ve polis gözetiminde adli makamlara teslim etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklamada, "Asrın felaketinde kaybettiği yakın akrabalarına ait eşyaları ararken, bu eşyaların arasına karışmış yüklü miktarda para ve altın buluyor. Hemen gelip belediye personelimize ve polise bilgi veriyor. Polis gözetiminde tutulan tutanakla adli makamlara teslim edildi. Hepimiz duygulandık. Rabbim kendisinden razı olsun. İyi ki böyle altın kalpli insanlarımız var. Böyle güzel kalpli insanlarımızın varlığı insanı çok mutlu ediyor" ifadelerine yer verildi.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile eşya tasnifi yapan Bağlar Belediyesi görevlilerince şu ana kadar 200 bin TL değerinde altın ve para bulunularak tutanakla adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

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