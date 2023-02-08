Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ederken enkazdan sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı. Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim" diyerek enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi…
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