Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi: "Tarifsiz duygular içindeyim" | Video
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından sonrası 10 ilde çok büyük yıkım gerçekleşti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket, Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Ancak umutlar tükenmedi, felaketin 5. gününde güzel haberler de geliyor. Ekipler, Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma'yı enkazdan sağ çıkardı. Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği ise Zeynep Bastık'ın "Sen olmasan ben solarım" sözlerinin geçtiği Gül Beyaz Gül şarkısı oldu. İşte duygu dolu o anlar...
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