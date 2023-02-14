Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video
Afyonkarahisar’dan afet bölgesindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaya giden AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi çöken ağılda içerisinde 20 adet ata lira altın ve 25 yarım altın ile bir miktar para olan çantayı enkazdan çıkararak sahibine teslim etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
00:59
01:55
04:24
02:44
Malatya'nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 14.02.2023 | 15:57
05:27
02:49
03:15
Depremde züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı | Video 14.02.2023 | 14:47
03:57
01:36
202. saatte enkazdan sevindiren haber | Video 14.02.2023 | 14:47
06:15
Depremden kurtulan anne, 10 yıl sonra bebeğine kavuştu | Video 14.02.2023 | 13:41
01:52
02:20
Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar | Video 14.02.2023 | 13:43
02:37
Enkaz altında çektikleri video, izleyenleri duygulandırdı | Video 14.02.2023 | 13:25
02:11
Sabah.com.tr dünyanın konuştuğu bölgeyi havadan görüntüledi | Video 14.02.2023 | 13:10
01:06
10:07
05:39
02:06
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video 14.02.2023 | 10:29
03:04
İlk depreme evinde ikinci depreme hastanede yakalandı | Video 14.02.2023 | 10:29