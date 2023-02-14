Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 14.02.2023 | 16:52 Afyonkarahisar’dan afet bölgesindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaya giden AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi çöken ağılda içerisinde 20 adet ata lira altın ve 25 yarım altın ile bir miktar para olan çantayı enkazdan çıkararak sahibine teslim etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi Mustafa Akyıldız, deprem felaketinin ardından gönüllü olarak yardım ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Adıyaman'a gitti. Orada koordinasyon merkezi tarafından Ahmet Hoca köyüne yönlendirildi. Burada depremde göçen bir ağılda en kaz çalışması yapan Akyıldız, enkaz çalışmaları sırasında 40 adet keçiyi canlı olarak kurtarırken, enkazda altında kalan bir çanta para, 20 adet ata lira ve 25 adet çeyrek altını sahibi Hüseyin Yalçın'a elleriyle teslim etti.