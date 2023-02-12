Video Yaşam Enkazdan çıkarılan 40 günlük bebek, Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana'ya nakledildi | Video
Enkazdan çıkarılan 40 günlük bebek, Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana'ya nakledildi | Video

Enkazdan çıkarılan 40 günlük bebek, Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana'ya nakledildi | Video

12.02.2023 | 12:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), enkazdan çıkarılan 40 günlük bebeğin Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana Şehir Hastanesine nakledildiğini bildirdi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enkazdan çıkarılan 40 günlük yavrumuzu, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Adana Şehir Hastanesine naklettik" denildi.

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