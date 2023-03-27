Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video
HATAY'da enkazdan çıkarılan 2 keçi ve 2 oğlak, Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedaviye alındı. Gebe olan keçi, 10 gün önce sağlıklı bir oğlak dünyaya getirdi. Malatya'da saniyeler içerisinde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan veteriner hekim Berfin Şener'in ismi verilen oğlak, hayvan çiftliğinin maskotu oldu.
HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Antakya bölgesinden gelen depremzede canlarımızdan Halime, 10 gün önce doğum yaptı. Halime ile Berfin adını verdiğimiz yavrusu gayet sağlıklı" dedi.
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