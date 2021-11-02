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OTOMATİK OYNAT
01:43
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor 02.11.2021 | 09:50
07:38
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in kurtuluşunun yıldönümü | Video 02.11.2021 | 09:36
01:05
Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa'nın Cumhuriyet sevgisi 02.11.2021 | 09:37
00:42
Büyükçekmece'de hurda hırsızları yakalandı | Video 02.11.2021 | 09:23
03:39
Müge Anlı'da Bilsen Pirpor cinayeti olayında art arda şok açıklamalar! 02.11.2021 | 09:27
00:25
Bir anlık denge kaybı ölümüne neden oldu | Video 02.11.2021 | 09:22
02:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza | Video 02.11.2021 | 09:09
04:12
Maltepe'de 500 metrekarelik kağıt deposu yanarak küle döndü | Video 02.11.2021 | 09:03
04:47
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Bahçelievler'de usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza 02.11.2021 | 08:51
01:24
Malatya'da gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu | Video 02.11.2021 | 08:44
01:34
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı 02.11.2021 | 08:44
00:16
Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01.11.2021 | 21:05
21:00
02:16
İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video 01.11.2021 | 17:46
01:24
Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu | Video 01.11.2021 | 17:40
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Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi 01.11.2021 | 15:18
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Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim" 01.11.2021 | 17:08
16:38
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Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video 01.11.2021 | 16:54
İzmir depreminin mucize isimlerinden Elif Perinçek tam 65 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı. Mucize kurtuluşun üzerinden tam 1 yıl geçti...