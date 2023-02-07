Video Yaşam Enkazdan kurtarılan kuşu beslediler | Video
Enkazdan kurtarılan kuşu beslediler | Video

Enkazdan kurtarılan kuşu beslediler | Video

07.02.2023 | 07:40

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler enkazdan kurtarılan kuşu beslediler.

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