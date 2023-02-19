Video Yaşam Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video
Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video

Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video

19.02.2023 | 09:38

Adana’da tedavi gören depremzede Mahmut, çok sevdiği futbolcu Arda Güler’e seslenerek, “Arda abi hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evleri yıkılmaya başlayan ve kaçarken düşen molozların altında kalarak kardeşi Saadet (10) ile yaralı olarak kurtulan Mahmut Ağrı (11), hastane odasında hayranı olduğu Arda Güler'in hayalini kuruyor. Koyu Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Mahmut, "Depremde uyandığımda çok korktum. Evden dışarı çıkmaya çalıştık. O sırada yukarıdan üzerime beton düştü. Ayağım betonun altında kaldı. Babam geldi beni kurtardı, sonra hastaneye götürdüler. Çok korktum" dedi.

"ARDA ABİ HASTANEDE SENİ BEKLİYORUM GELİRSEN MUTLU OLURUM"
Fenerbahçeli olduğu için Arda Güler'i çok sevdiğini söyleyen Mahmut, "Arda Güler'in yanıma gelmesini çok isterim. Onu çok seviyorum. Çalımlarını çok beğeniyorum. Golleri çok güzel. Gelip beni ziyaret etmesini isterim. Arda abi hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum" diye konuştu.

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