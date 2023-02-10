Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi | Video 10.02.2023 | 10:47 Hatay'da küçük kız, depremin 98. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Sedyeye alınan kız, arama kurtarma ekibindeki ağabeylerinden içecek istedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesinden sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Hatay'da küçük kız, depremin 98. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan çocuk, ağabeylerinden içecek istedi. Ardından ambulansa alınan küçük kız, hastaneye kaldırıldı.