Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu ağabeylerinden içecek istedi | Video
Hatay'da küçük kız, depremin 98. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Sedyeye alınan kız, arama kurtarma ekibindeki ağabeylerinden içecek istedi.
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