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Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor

Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor

14.01.2024 | 22:24

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

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