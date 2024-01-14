Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor
Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.
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