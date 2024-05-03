Erdemli’de yıldırım düşen evde yangın çıktı
Mersin’in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen müstakil iki katlı evde yangın çıktı. Olay ilçeye bağlı Elvanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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