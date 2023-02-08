Video Yaşam Erdemli'den 35 araçlık yaşam desteği gönderildi, Başkan gözyaşlarını tutamadı | Video
Erdemli'den 35 araçlık yaşam desteği gönderildi, Başkan gözyaşlarını tutamadı | Video

Erdemli'den 35 araçlık yaşam desteği gönderildi, Başkan gözyaşlarını tutamadı | Video

08.02.2023 | 09:53

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliğinde ilk 48 saat içinde 35 araçlık gıda ve yaşam malzemesi deprem bölgesine gönderildi. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin hemen ardından Mersin Erdemli Belediyesi yardım çağrısına bulundu. Çağrı ile birlikte Erdemli Belediyesi Turizm Karşılama Merkezi'ne akın eden vatandaşlar ihtiyaç duyulan battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemesi getirdi. 48 saat içinde toplanan 35 kamyonluk yaşam desteği Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'ye gönderildi. Deprem bölgesine yapılan destekle ile ilgili gazetecilere bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise konuşma esnasında gözyaşlarını tutamadı. Deprem bölgesine belediyeden 31 kepçe ve 33 kişilik arama kurtarma ekibinin de gönderildiği öğrenildi.

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