Erdemli'den 35 araçlık yaşam desteği gönderildi, Başkan gözyaşlarını tutamadı | Video
Mersin Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliğinde ilk 48 saat içinde 35 araçlık gıda ve yaşam malzemesi deprem bölgesine gönderildi. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
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