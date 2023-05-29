Erdoğan kazanınca 83 yaşındaki nine koç kestirdi | Video
Muş’un Tandoğan köyünde oturan 83 yaşındaki Menşure İğrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla verdiği sözü tutarak koç kestirip köy halkına dağıttı.
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